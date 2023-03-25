شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة مسلسلات.. الدراما الكوميدية تصنع البهجة للمشاهدين فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 اليوم السبت برنامج "قعدة مسلسلات" في موسمه الجديد، وهو البرنامج الذي يقدم قراءة في حلقات مسلسلات رمضان بشكل يومي، مع الزمليتين سارة صلاح ولميس محمد.



سارة صلاح ولميس محمد

وخلال البرنامج، تحدثوا عن الدراما الكوميدية التى تصنع بهجة للمشاهدين طوال شهر رمضان، وأيضا عن المسلسلات الكوميدية وهى " الكبير أوى 7 و مذكرات زوج و الصفارة و 1000 حمد الله ع السلامة و كشف مستعجل و الهجوم التى تعرضت له رحمة أحمد فى مسلسل الكبير أوى الجزء السابع.

ويقدم تليفزيون الخليج 365 خلال شهر رمضان المبارك 2023، مجموعة متنوعة من البرامج والتقارير والنشرات الإخبارية على مدار الساعة، تبث عبر موقع الخليج 365 الرسمي، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية له، على يوتيوب وفيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتضمن خريطة برامج تليفزيون الخليج 365 باقة متنوعة من البرامج والتقارير والتحليلات الفنية لمسلسلات رمضان، ونصائح طبية، بالإضافة إلى العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية اليومية.



لميس محمد وسارة صلاح

ويشهد الموسم الرمضاني تقديم الشركة المتحدة، لـ18 مسلسلا في رمضان وهى: مسلسل "الكتيبة101" بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، و"حرب" بطولة أحمد السقا و"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان ومسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، ومسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكى، ومسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، ومسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، ومسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال.

كما تقدم مسلسل"سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، ومسلسل "سره الباتع"، ومسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ومسلسل "الكبير 7" بطولة أحمد مكى، ومسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، ومسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة يسرا، ومسلسل"جميلة" بطولة ريهام حجاج، ومسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، ومسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي، و"كشف مستعجل".