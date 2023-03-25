شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 3 .. جمال سليمان يعرض على ابنه الجواز من نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث قرر عبد الجبار "جمال سليمان" أن يجبر نادرة "نيللي كريم" للمكوث معهم، فعرض على ابنه علاء "محمد فهيم" الجواز من نادرة، ولكنه رفض حتي لا يجرح زوجته إسراء "مريم الخيشت"، فعاقبه والده على رفضه وقرر أن ينقص مرتبه النصف كما قرر أن يجعله موظف في المصنع عنده ويذهب للحضور يوميًا، لكن علاء أصر علي رأيه، وعندما علمت زوجته بذلك قبلت يده وشكرته علي رفضه من الجواز عليها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.