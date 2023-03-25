شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 3.. ريهام حجاج تحسم الأمر بعدم تنازلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 3 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج العديد من التفاصيل، إذ تذهب "جميلة" أو ريهام حجاج إلى مصلحة الشهر العقاري لمعرفة الحقيقة من خلال بحثها عن الموظف الذي وثق العقود لوالدها منذ 3 سنوات.

وتذهب "جميلة" لـ "شيري" يسرا اللوزي للاطمئنان عليها وتخبرها عن نرمين وتحاول شيري التملص من الأمر أمام جميلة، وتحاول أن تؤكد لها عدم وجود علاقة بينهما وتحكي لها جميلة عن زيارة نرمين لمنزلها وتتهمها أنها السبب، يدخل هشام وينتهي الحديث بينهما.

تذهب شهيرة لزياد في العيادة وتخبره بغضبها من تصرف جميلة تجاه الميراث، وتطلب منه سرعة رد الميراث باسمها لتتجنب جميلة المشاكل مع إخوتها والفضائح بين الناس.

تتابع جميلة رحلة البحث عن الحقيقة وتذهب لعمتها "رحاب" عفاف مصطفى، وتستوضح منها ما حدث في الشهر العقاري عندما كانت بصحبة والدها منذ 3 سنوات وتحكي لها عمتها أن والدتها شهيرة كانت السبب في بعد والدها عنها.

تلوم شيري "يسرا اللوزي" نرمين على تصرفها الساذج بذهابها لمنزل زياد، وتعدها بثقة بفكرة من أفكارها تساعدها في عودة زياد لها مرة أخرى.

يقوم شريف بزيارة "ألفت" الممرضة ومحاولة رشوتها لتغير كلامها وبالفعل ينجح شريف، ويشتري ألفت مقابل 300 ألف جنيه، وتقوم بتنفيذ خطته أمام الجميع وإنكار كلامها لجميلة، وتؤكد أن جميلة من افتعلت هذه الرواية الكاذبة، لتحسم جميلة الأمر بعدم تنازلها وتقصي أمر ألفت ومعرفة سبب كذبها على الجميع.

وكانت الحلقة قد بدأت بانزعاج زياد من طليقته "نرمين" تجسد دورها الفنانة عبير صبري بسبب وجودها غير المبرر في منزله لذا يطردها.

وتتوالى الأحداث لتعود جميلة إلى منزلها لترى أمامها نرمين، الأمر الذي يسبب لها حالة من الذهول، وتحاول نرمين الإيقاع بزياد وافتعال اتفاق بينهما على ميعاد اللقاء في عدم وجود جميلة بالمنزل، ورغم طرد زياد لها عدة مرات إلا أنها تخبره بدهاء بعدم ملاحقتها مرة أخرى، ويطرد زياد الخادمة مليكة بسبب سماحها بدخول نرمين.

بينما تخبر "آية" سامية عاطف زوجها "شريف" هشام إسماعيل بعلاقة والدتها بطارق نصار، تسمعهم "شهيرة" سوسن بدر وتلطم خدها وهي في حالة من الذهول ويبدو على وجهها الوجوم والترقب، تحكي شهيرة ما حدث "لطارق" سامح الصريطي ويؤكد لها ان الامر بسيط ولا داعي لقلقها وما يحدث بينهم حق وليس خطئ يعاقب عليه أحد.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.