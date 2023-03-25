شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة الثالثة.. محمد رجب يظهر للمرة الأولى فى دور الضابط درديرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 ظهور الفنان محمد رجب ضمن الأحداث للمرة الأولى.

ويشارك كضيف شرف بالمسلسل، بدور الضابط درديري الذى استقبل عمرو يوسف "نور" هو وأفراد كتيبته حينما دخلوا بزي مدني من أجل تنفيذ مهمة لهم فى سيناء.

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 بظهور الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى خلال الأحداث، حيث يجسد دور ضابط فى الجيش، خلال مشهد مع زميله الفنان كريم فهمي وهي المرة الثانية التى يظهر فيها الأخير خلال أحداث المسلسل بعدما سبق وظهر خلال أولى مشاهد العمل.

أيضاً شهدت الحلقة تطور الأحداث فى سيناء بعدما انتقل "نور" عمرو يوسف إلى سيناء هو الآخر من أجل مهمة مثلما ظهر خلال مكالمته التليفونية مع أحمد صلاح حسنى.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة ON فى تمام الساعة 8.45 دقيقة، كما يعرض على watch it.