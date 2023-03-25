شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: التعاون بين الشركة المتحدة والعدل رائع ومثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لـ الخليج 365، عن الفنانين المشاركين معها في مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة إنها متحمسة جدًا لهم مضيفة: "لأول مرة أعمل مع الفنان محمد ثروت وسعيدة به جدًا والعلاقة بين الفريق حتى فى الكلام ممتعة باقة كبيرة من الفنانين من الكوميديانات المهمين جدًا، وسعيدة أيضًا بالفنان آدم الشرقاوى ووجوده مهم ودوره من أحلى أدواره، عنبة متأكدة أن الجمهور سيفاجئ به كممثل فهو ممثل رائع، أوتاكا ومحمود الليثى ومى كساب ضيفة شرف والفنان بيومى فؤاد ضيف شرف أيضًا، باقة كبيرة جدًا من الفنانين المهمين فى عالم الكوميديا وقدموا أداء رائعا فى مشوارهم الفنى وفى المسلسل".

وعن تعاونها مع المنتج جمال العدل منذ سنوات طويلة، قال يسرا، "المنتج جمال العدل عشرة عمر وعملت معه لمدة تصل لأكثر من 20 عاما، التعاون بين الشركة المتحدة وجمال العدل تعاون مثمر، فهما يقدمان 3 أعمال مختلفة ومتنوعة ما بين الدراما والصعيدى والكوميدى وأرى أنه تعاون رائع".

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الأعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها .. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنه8ا وبنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة