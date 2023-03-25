شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 3.. طارق لطفي يفاجئ ابنه والأخير يطالبه بعد الإفصاح عن عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج تذهب شيرين (عائشة بن أحمد) إلى منزل والدها لتخبره أن زوجته إنجي (فدوى عابد) ذهبت إليها وأخبرتها أنها ليست طمعانة في ثروته لأنها لا تستطيع الخلفة، وتطلب من والدها أن يؤكد لها ذلك عن طريق تقسيم ما يملك عليها وعلى أخوها، حتى وإن لم يفعل يخبر زوجته بذلك ليشاهد رد فعلها ويعلم نواياها، ولكنه يرفض تفكيرها عن زوجته.

يقوم رؤوف (طارق لطفي) لأول مرة بالذهاب إلى تمرين ابنه لمفاجأته ومشاهدته وتشجيعه، وعندما يراه ابنه يذهب مسرعا إليه، ولكنه يحبطه عندما يقول له ألا يخبر أصدقاءه بطبيعة عمله وكيف أنه مراقب جوي، وأنه من المفترض أن يقول لهم أن يكذب عليهم ويخبرهم أنه طيار، مما يسبب إحباط كبير له، ليستكمل ابنه حديثه أن ينتظره ليغادرا.

ويتحدث طه عياد (خالد الصاوي) مع زوجته (سماء إبراهيم) عن مجىء رؤوف إلى عنده، وعلى الرغم من بؤسه إلا أنه غير له ما كان يفكر به، وأنه بدأ معه تجريب تطبيق "حياة سعيدة" الخاص بهما.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.