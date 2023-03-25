شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 3 .. مواجهة بين نادرة وعبد الجبار بعد كتابة الأرض باسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم، بالمواجهة بين نادرة "نيللي كريم" وعبد الجبار "جمال سليمان" بعدما فجرت مفاجأة بكتابة الأرض باسمها قبل وفاة بلال "على الطيب"، وحاول عبد الجبار وأولاده أن يرجعها عن قرارها ولكنها أكدت له أن تنازلها عن الأرض سيكون على جثتها.

بدأ عبد الجبار يفكر في حل لعودة الأرض مرة أخرى، فقرر أن تتزوج نادرة من ابنه الأصغر علاء "محمد فهيم" خاصة أن علاء لم ينجب أطفالاً، وعندما عرض عبد الجبار الموضوع على ابنه رفض لأنه يحب زوجته فقرر عبد الجبار معاقبته بخصم نصف مرتبه وإلزامه بالذهاب للمصنع يوميًا، وعندما علم مسعود "أحمد عيد بذلك ذهب لأبوه وعرض عليه أن يتزوج هو من نادرة ولكنه رفض لحين أن يحسم علاء أمره".

زار مسعود نادرة في حجرتها وقد أحضر معه بعض الهدايا، ولكن رفضت نادرة ان تأخذ منه الهدايا وحظرته أن تراه زوجته عندها وهنا كانت زوجته تقف علي باب الحجرة فدخلت وواجهته وذهبوا لغرفتهم وتشاجروا وحاول مسعود أن يوضح لها أنه يريد أن يتزوجها من أجل الارض لكنها ترفض وهنا تذهب نادرة لمكتب عبد الجبار وتخبره أنها موافقة علي الزواج من مسعود، وعندما تعلم سميرة زوجة مسعود تضع السم في طبق كحك وتجعل ابنتها تذهب به لنادرة وعندما يجتمعوا جميعًا لتحديد موعد الزواج تنزل نادرة بطبق الكحك وتعطيه لإبنتها .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.