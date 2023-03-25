شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: مفارقات كوميدية تفجر الضحك فى مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك النجمة يسرا من الذكاء الفنى ما يكفيها لتطور من أدواتها وتخوض مغامرات مختلفة وجديدة شبابية تراهن عليها وتكسب فى النهاية الرهان، لم تكتف يسرا بما حققته من نجاحات على مدار مشوارها الفنى ولا المكتسبات التى نالتها بتعاونها مع كبار المؤلفين والمخرجين، أو بالقضايا التى حركت بها الرأى العام، بل كان كل ذلك دافع جديد لمزيد من النجاحات ولمزيد من التفكير خارج الصندوق وما هو غير متوقع أو معتاد.

لدى يسرا من الجرأة أن تختار الابتعاد عن المسار الذى سبق وحققت فيه الكثير من النجاحات، لتتجه إلى مسار جديد وتخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر وساحة جديدة عليها، بدخولها عالم الكوميديا.

"أحلام سعيدة" كان بوابتها لهذا العالم بكوميديا على طريقتها الخاصة، وهو العمل الذى شارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وفى رمضان 2023 محطتها الجديدة مع الكوميديا من خلال مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة"، العمل الذى بمجرد النظر لفريق صناعه، تعرف أن يسرا لديها من الانفتاح والرحابة أن تعيد اكتشاف ذاتها وتغزل - مع أجيال جديدة - مساحة درامية كوميدية بنفس هادئ وبروح جديدة لتستفيد من طاقتهم الطازجة والشابة ويستفيدون هم من خبراتها ونجوميتها فى عمل تلعب فيه شخصية «سميحة جاهين السويسى»، دكتورة الإعلام المهاجرة إلى كندا هى وعائلاتها، والتى تعود للقاهرة للبحث عن حماتها لتنفذ وصية زوجها الراحل الدكتور جلال لتفاجأ بحجم التغييرات فى المجتمع المصرى.



1000 حمد الله على السلامة

"الخليج 365" حاورت النجمة الكبيرة يسرا، للتعرف منها على كواليس مسلسلها «1000 حمد لله ع السلامة»، وتعاونها فى العمل مع السيناريست محمد ذو الفقار والمخرج عمرو صلاح ومشاركة مايان السيد، آدم الشرقاوى، شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، فى بطولة العمل بالإضافة إلى حديثها عن والدتها وشهر المرأة والشخصيات النسائية الملهمة فى حياتها.. وإليكم نص الحوار

لماذا فضلت التعاون مع المخرج عمرو صلاح رغم حداثة تجربته فى مجال الدراما التليفزيونية إضافة إلى أن تجاربه فى السينما هى أعمال شبابية بالكامل؟

تعاملت مع المخرج عمرو صلاح من قبل، منذ حوالى 5 سنوات تقريبا فى برنامج SNL بالعربى، ووجدت فيه وقتها أنه لديه حس كوميدى لذيذ وشبابى ويعرف بوصلة الشباب و يمتلك لغة حوار مشتركة بينه وبين الجمهور، وأنا واعية تماما لكون تجارب عمرو صلاح فى السينما شبابية بالكامل، وهو ما جعلنى أشعرت انه سيكون إضافة للعمل وأنه سيضيف لمسة مختلفة على حلقات المسلسل وهذا لا يمنع أن له طعم وشكل مختلف واستمتعت بالعمل معه جدا.

هل شعرت بفارق فى التصوير كون المخرج عمرو صلاح مونتير بالأساس؟

سبق وأن عملت مع مونتير ورجل مهم جدا وأصبح واحدا من أهم المخرجين وهو المخرج خالد مرعى وعملت معه فى مسلسل «شربات لوز»، وهو من أهم وأحلى أعمالى، وأنا على المستوى الشخصى أحب المونتير الشاطر لأن المونتاج هو إخراج لكل مشهد يتوج العملية الإخراجية الكاملة للعمل.

ما الجاذب فى سيناريو محمد ذو الفقار جعلك توافقين على المسلسل خاصة أن تجاربه قليلة؟

سيناريو مسلسل «1000 حمد لله ع السلامة»، مميز وأول ما قرأت سطرين، من

1000 حمد الله على السلامة

القصة لنيللى كريم، هى من اقترحت اسم المسلسل بمجرد أن سمعت الموضوع، والجاذب فى السيناريو بالنسبة لى هو الرحلة التى تخوضها الشخصية «سميحة جاهين السويسى» فى المسلسل من الممكن أن يقدم من خلالها مفارقات مضحكة ومواقف كوميدية وهو ما سيساعد فى دعم جرعة الكوميدى الموجودة فى المسلسل بالكامل.

فى السنوات الاخيرة قدمت العديد من المسلسلات التى تنتمى للإثارة والغموض وحققت نجاحا كبيرا ثم اتجهت للكوميدى بمسلسل «أحلام سعيدة» وتكررين التجربة هذا العام من خلال مسلسل «1000 حمد لله ع السلامة» ما السر فى هذا التحول؟

اتجهت للكوميدى منذ مسلسل «أحلام سعيدة» وأكملت هذا العام من خلال «1000 حمد لله ع السلامة»، لأنى سبق و قدمت قضايا كبيرة على الشاشة من خلال الكثير من المسلسلات ولذلك وجدت أنه من الأفضل أن ابتعد وأتجه للكوميدى، حتى أستطيع أن أعود مرة أخرى لهذا النوع من الدراما ولكن بشكل مختلف، بالإضافة إلى أننى فى حاجة إلى الضحك والانبساط فى وقت أيضا الجمهور يحتاج فيه للبسمة والضحك والانبساط، وشعرت أن هذا هو الوقت المناسب والصح لتقديم عمل كوميدى وراق ولذيذ ودمه خفيف فى نفس الوقت.

تشارك فى المسلسل شيماء سيف بعد مشاركتها فى مسلسل «أحلام سعيدة» ومايان السيد أيضا بعدما نجحت معك فى «حرب أهلية» هل تعتبرينهما تميمة حظ بالنسبة لك؟

أنا أحب شيماء سيف ومايان السيد، وأعتبر مايان السيد «زى بنتى» ولاقت نجاحا كبيرا جدا فى مسلسل «حرب أهلية» وأتذكر كيف تفاعل السوشيال ميديا مع مشهد مقتلها فى المسلسل عندما دخل عليها رجل وقتلها ووقتها «الدنيا اتقلبت» والجمهور حزن على مقتلها فى المسلسل، وأنا أرى مايان بنت مجتهدة جدا ووجه «زى القمر» وفى نفس الوقت لديها القدرة أن تكون ما تريد، وفى المستقبل أتوقع لها أن تكون بطلة مهمة، أما شيماء سيف بدون شك هى إضافة عظيمة وكوميديانة رائعة.

من من الفنانين المشاركين بالمسلسل متحمسة لوجوده فى العمل؟

لأول مرة أعمل مع الفنان محمد ثروت وسعيدة به جدا والعلاقة بين الفريق حتى فى الكلام ممتعة باقة كبيرة من الفنانين من الكوميديانات المهمين جدا، وسعيدة أيضا بالفنان آدم الشرقاوى ووجوده مهم ودوره من أحلى أدواره، عنبةمتأكدة أن الجمهور سيفاجأ به كممثل فهو ممثل رائع، أوتاكا ومحمود الليثى ومى كساب ضيفة شرف والفنان بيومى فؤاد ضيف شرف أيضا، باقة كبيرة جدا من الفنانين المهمين فى عالم الكوميديا وقدموا أداء رائعا فى مشوارهم الفنى وفى المسلسل.



1000 حمد الله على السلامة

تتعاونين مع المنتج جمال العدل منذ سنوات طويلة ما المريح بالنسبة لك فى العمل معه؟ وكيف ترين التعاون المشترك بين العدل والشركة المتحدة؟

المنتج جمال العدل عشرة عمر وعملت معه لمدة تصل لأكثر من 20 عاما، التعاون بين الشركة المتحدة وجمال العدل تعاون مثمر، فهما يقدمان 3 أعمال مختلفة ومتنوعة ما بين الدراما والصعيدى والكوميدى وأرى أنه تعاون رائع.

احتفل الناس مؤخرا بعيد الأم وشهر مارس هو شهر المرأة.. كيف احتفلت به خاصة بعد رحيل والدتك؟ وهل غيابها جعل الاحتفال بهذا اليوم له طقوس مختلفة؟

«مش باحتفل بعيد الأم بعد وفاة أمى»، عيد الأم بالنسبة لى «انتهى بعد وفاة أمى مافيش عيد أم»، «الناس بيحتفلوا بيا لكن أنا من بعدها مابقاش عندى عيد أم».



1000 حمد الله على السلامة



1000 حمد الله على السلامة

أمى هى أكثر الشخصيات النسائية الملهمة بالنسبة لى، «هى ست شافت وعاصرت مواقف كتير ومرت بأزمات كتير وهى اللى خلتنى يسرا الست الموجودة والواقفة على رجليها دلوقتى».