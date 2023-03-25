شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 3.. يدخل قائمة التريند فى السعودية قبل عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل ضرب نار الحلقة 3 دخل قائمة التريند في الممكلة العربية السعودية، هو المسلسل الذي استطاع أن يلفت الأنظار من المشاهد الأولى، وتُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار الليلة الساعة 10 مساء على شاشة قناة on، وتشهد الحلقة تصاعد الأحداث بين مهرة (ياسمين عبد العزيز) وجابر (أحمد العوضي)، ومن المتوقع أن يقوم جابر بالبحث عن مكان عمل آخر بعد طرده من الورشة التي عمل بها بشبرا، فهل يلجأ جابر لاستئجار محل من مهرة وفتحه ورشة خاصة به، وهل يعبر جابر عن حبه لمهرة، أم يظل يحبها سرا بسبب الثأر والمشاكل التي يعاني منها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار الحلقة 3

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مسلسل ضرب نار الحلقة 3 حصريا على شاشة قناة on ومنصةالإلكترونية

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.