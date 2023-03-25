شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 3.. الشافعى عن لغة أهل مصر: فيها جرس ونغم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة 3 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، وبمجرد وصول الإمام الشافعى إلى أرض مصر يبدأ رحلة البحث عن رسائل الإمام الليث بن سعد مع الإمام مالك، مع تلاميذه لجمعه وترتيبه وتدوينه، لكن هل يترك له ابن الوالى الأرعن وقتًا لكل هذا؟ ويعرض عليه يوسف بن يحيى البويطي المساعدة فى جمع تراث الليث بن سعد.

وفى حوار بين الإمام الشافعى وابن عبد الحكم، يقول فى لغة أهل مصر: "فيها جرس ونغم" كما يقول فى النيل: "غذاء مصر ومؤنتها وفرحتها.. أوتدري ماذا كان يعتقد المصريون القدماء فى النيل.. كانوا يحترمونه ويهابون غضبه ولذلك يسترضونه طمعًا فى كرمه".

ولا يستريح الشافعى منذ وصوله مصر حتى يزور جامع عمرو بن العاص، ويقول: "استبشر خيرا بجامع عمرو بن العاص".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.