شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 3.. هانى عادل يطرد الخادمة بسبب عبير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة 3 من مسلسل "جميلة" مساء اليوم بطولة النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج، إذ بدأت أحداث الحلقة بانزعاج زياد "هاني عادل" من طليقته نرمين "عبير صبري" بسبب وجودها غير المبرر في منزله لذا يطردها.

وتتوالى الأحداث لتعود جميلة إلى منزلها لترى أمامها نرمين، الأمر الذي يسبب لها حالة من الذهول، وتحاول نرمين الإيقاع بزياد وافتعال اتفاق بينهم على ميعاد اللقاء في عدم وجود جميلة بالمنزل، ورغم طرد زياد لها عدة مرات إلا أنها تخبره بدهاء بعدم ملاحقتها مرة أخرى، ويطرد زياد الخادمة مليكة بسبب سماحها بدخول نرمين.

بينما تخبر "آية" سامية عاطف زوجها "شريف" هشام إسماعيل بعلاقة والدتها بطارق نصار، تسمعهم "شهيرة" سوسن بدر وتلطم خدها وهي في حالة من الذهول ويبدو على وجهها الوجوم والترقب، تحكي شهيرة ما حدث "لطارق" سامح الصريطي ويؤكد لها أن الأمر بسيط ولا داعي لقلقها وما يحدث بينهم حق وليس خطأ يعاقب عليه أحد.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.