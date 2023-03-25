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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 3.. اشتعال النار فى مربوحة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
الكبير أوى 7..مربوحة و الكبير في عيادة أخصائية العلاقات الزوجية
الكبير أوى 7..مربوحة و الكبير في عيادة أخصائية العلاقات الزوجية
لذلك حتى يعيشوا قصة حب جديدة، قام فزاع "هشام إسماعيل" هو وعترة "مصطفى غريب" بربط مربوحة على شجرة ويأتى الكبير على حصان وينقذها مثل الأفلام ليقوم عترة بأشعال النار حواليها وهى تجلس فى النصف ولم يستطيعوا فعل شيء وسط بكاء وصريخ مربوحة ويجرى أهالى المزاريطة ويرددون حريقة فى الورشة ولم يهتم بالكبير وأبلغ نفادى حاتم صلاح أنه ينفذ تعليمات الدكتورة حتى يشوفها مرة أخرى وأنها فى غاية الجمال ثم يتذكر الكبير أن مربوحة هى التى تمسك فيها النار.
جونى يفتتح مشروعه الجديد الجيم فى المزاريطة..مسلسل الكبير اوي 7
كما فتح جونى مشروعه الجديد الجيم فى المزاريطة وجعل صديقه هجرس "محمد سلام" يباشر المشروع وعندما دخل جونى الحيم وجد واحد فقط يتمرن وأكد له هجرس أن المشروع سوف يفشل وعليه فتح محل فطائر ليرد عليه جونى أن الافتتاح تم منذ 6 ساعات فقط وعليه أن يصبر حتى يأتى زبائن للجيم.
ويعرض مسلسل " الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it
مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.