شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أمى أكثر الشخصيات النسائية الملهمة بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لـ ”الخليج 365”، في حوارها حول مسلسها 1000 حمد لله ع السلامة، وعن شهر المرأة شهر مارس، إن والدتها هي الشخصية النسائية الملهمة لها كإنسانة وفنانة، مضيفًا: "أمى هى أكثر الشخصيات النسائية الملهمة بالنسبة لى، هى ست شافت وعاصرت مواقف كتير ومرت بأزمات كتير".

وأضافت يسرا: "أمي هى اللى خلتنى يسرا الست الموجودة والواقفة على رجليها دلوقتى".

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الأعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها .. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنه8ا وبنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.



1000 حمد لله ع السلامة



1000 حمد لله ع السلامة



1000 حمد لله ع السلامة



1000 حمد لله ع السلامة