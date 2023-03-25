شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن "سره الباتع": مبسوط بردود الأفعال وبقية الحلقات هتعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد فهمى، عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة التى تلقها عن دوره فى مسلسل "سره الباتع"، حيث كتب عبر حسابه الرسمى: "عايز أشكركم على استقبالكم الكبير للمسلسل ومبسوط بردود الأفعال اللى بتجيلى وإن شاء الله بقية الحلقات تعجبكم.

وكان اسم الفنان أحمد فهمى، تصدر تريند تويتر وذلك بعد عرض أول حلقتين من مسلسل "سره الباتع"، حيث أشاد الجمهور بتألقه خاصة وأنه يقدم دوراً بعيداً عن أدوار الكوميديا التى أشتهر بها الفترة الأخيرة.

مسلسل " سره الباتع " مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.