شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 4 .. عصابة عمرو عبد الجليل تحفر بمقام حامد وتعثر على خطابين لـ كليمونت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما الكثير من الأحداث وتتكشف الحقائق مشهدًا تلو الآخر، فمع ظهور الفنان عمرو عبد الجليل ومقابلته لمسيو فريدريك الرجل الفرنسي الذي جاء خصيصًا لمصر من أجل الحصول علي آثار وخطابات مقام السلطان حامد.

مشهد مهم جدًا يقوم فيه أبو العزم (أحمد وفيق) بعد تنكره في مهنة دليلفري، ويتوجه لمنزل د. مسعود العمروسي (عمرو عبد الجليل) الذي يطلب منه إعادة الحفر في المقام وبالفعل يذهب أبو العزم (أحمد وفيق) ورجاله للمقام ويقومون بحفره حتي يجدوا جراب جلد مثل الجراب الذي وجده حامد (أحمد فهمي) في المقام وبداخله خطابين ويسلمهما د. مسعود للعصابة الفرنسية.



مسلسل سره الباتع الحلقة 4



مسلسل سره الباتع الحلقة 4



مسلسل سره الباتع الحلقة 4



مسلسل سره الباتع الحلقة 4

كانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث والمعارك ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف ونابليون يجعلها مقرا للحملة ويعد قائد من قواده بحكمها من بعده ويسلمه القلعة الجديدة ، ويجتمع اهل القرية جميعا ويتناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم علي الحملة أم يستسلمون وينقسمون اهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيس ومعارضين لهم يطالبون بمواجهتهم .

كانت قد شهدت الحلقة معركة شديدة بين الفرنسيين والمماليك كانت الغلبة فيها للحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت مستخدما أحدث الأسلحة وقتها وهي المدافع بينما مازال المماليك يخاربون بالحربة والسيف والقتال وجها لوجه .

وعلي الجانب الآخر يجمع حامد أهل قريته ويطالبهم بالانسحاب وعدم المواجهة وبالفعل يستجيبون له ويتركون المماليك بمفردهم في مواجهة الفرنسيين ، وحينما ينتصر نابليون يجمع جنوده ويبتسم ابتسامة المنتصر .

كانت الحلقة قد بدأت بلقاء بين حنان مطاوع وحامد( احمد صلاح السعدني ) وهو يجر جاموسته وتحاول حنان ان توصل له مشاعرها ،وفي مشهد اخر يقابل اهل القرية شطانوف الجنرال الفرنسي بونابرت الذي يجسد شخصيته ( أيمن الشيوي ) والذي يؤكد لاهل القرية نيته الحسنة واستجلابه علماء من اجل نهضة ، وانه جاء لانقاذ المصريين من المماليك، ويختلف اهل القرية حول كلام الجنرال، الذي يؤكد لهم انه جاء لنصرة الاسلام .

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.