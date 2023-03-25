شكرا لقرائتكم خبر عن الامام الشافعي الحلقة 3 .. زيارة قبر الليث بن سعد أول ما فعله الإمام فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بوصوله أرض الفسطاط "مصر" عام 198 هجرية، 814 ميلادية، والغالب على مشاهد أهل مصر الحديث باللهجة العامية المصرية.



جمال عبد الناصر

ويجتمع أهل مصر فى انتظار وصول الإمام الشافعى، خاصة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم مؤرخ من أهل العلم بالحديث والذى يجسده الفنان جمال عبد الناصر، الذى كان على رأس المستقبلين من أهل مصر الذين رحبوا بالركب ترحيبًا كبيرًا، وبمجرد أن يصل الإمام الشافعى وقبل أن يستريح، يطلب من ابن عبد الحكم زيارة قبر الليث بن سعد.

وخلال وقوفهما على قبر الليث بن سعد، يقول أبو القاسم: "رحم الله الإمام الليث لقد كان مقصدًا لكل من يحتاج فى مصر، وكان منارة للعلم والكرم والجود، وله فى أعناقنا والله فضل عظيم".

وهنا يدور حوار بينهما حول ما تركه الليث بن سعد من علم، هل دونه أهل مصر أم لا..

الشافعى: لعل الله مكنك من رد جميل الليث وفضله، بنشر علمه وعمله، أما دونتم كتبه ؟

ابن عبد الحكم: لم يترك رحمه الله كتب نجمعها، ولم يدون فى حياته إلا القليل"

الشافعى: وأين أجد هذا القليل؟

ابن الحكم: كل عيون الليث محفوظة فى القلوب، والحافظون يحدثون بها الناس فى حلقات العلم

الشافعى:وماذا نفعل حين تتوقف القلوب ، يا رجل القلوب وحدها لا تكفى ، اعرف أن الإمام مالك كان يتبادل الرسائل مع الإمام الليث ، لابد ان بعضا منها موجود هنا فى الفسطاط.

وبعد أن ينتهى من زيارة قبر الليث يتوجه إلى الجامع الكبير لأداء الصلاة .

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.