شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 3.. جونى يفتتح جيم فى المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوى 7، بذهاب الكبير "أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" إلى دكتور جميلة "نور" أخصائية علاقات زوجية وظلت مربوحة تشتكى لها أن الكبير لا يهتم بها ولا يخرجها ولا يقول لها كلام حلو، وقعدت جميلة تستمع لها وطالبت من الكبير عدم مقاطعتها وأن يتركها تتحدث.

كما فتح جونى مشروعه الجديد الجيم فى المزاريطة وجعل صديقه هجرس "محمد سلام" يباشر المشروع وعندما دخل جونى الحيم وجد واحد فقط يتمرن وأكد له هجرس أن المشروع سوف يفشل وعليه فتح محل فطائر ليرد عليه جونى أن الافتتاح تم منذ 6 ساعات فقط وعليه أن يصبر حتى يأتى زبائن للجيم.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.