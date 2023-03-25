شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: بعد وفاة أمي ما فيش عندى حاجة اسمها عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لـ الخليج 365، في حوارها حول مسلسها 1000 حمد لله ع السلامة في شهر رمضان الجاري، وعن شهر المرأة شهر مارس، واحتفالها بعيد الأم، "بعد وفاة أمي ما فيش عندى حاجة اسمها عيد الأم".

وأضافت يسرا: "مش بحتفل بعيد الأم بعد وفاة أمى، عيد الأم بالنسبة لى انتهى بعد وفاة أمى مافيش عيد أم، الناس بيحتفلوا بيا لكن أنا من بعدها مابقاش عندى عيد أم.

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الأعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها.. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنه8ا وبنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة