شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: 1000 حمد الله ع السلامة.. كوميديا لذيذة وراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لـ"الخليج 365"، إنها اتجهت للكوميديا منذ مسلسل "أحلام سعيدة" وأكملت هذا العام من خلال 1000 حمد لله ع السلامة وأضافت يسرا قائلة: "لأنى سبق وقدمت قضايا كبيرة على الشاشة من خلال الكثير من المسلسلات ولذلك وجدت أنه من الأفضل أن ابتعد وأتجه للكوميدى، حتى أستطيع أن أعود مرة أخرى لهذا النوع من الدراما ولكن بشكل مختلف، بالإضافة إلى أننى فى حاجة إلى الضحك والانبساط فى وقت أيضًا الجمهور يحتاج فيه للبسمة والضحك والانبساط، وشعرت أن هذا هو الوقت المناسب والصح لتقديم عمل كوميدى وراق ولذيذ ودمه خفيف فى نفس الوقت".

وعن مشاركة شيماء سيف في مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة بعد مشاركتها فى مسلسل أحلام سعيدة ومايان السيد أيضا بعدما نجحت فى حرب أهلية، قالت يسرا، "أنا أحب شيماء سيف ومايان السيد، وأعتبر مايان السيد زى بنتى ولاقت نجاحا كبيرا جدا فى مسلسل «حرب أهلية» وأتذكر كيف تفاعل السوشيال ميديا مع مشهد مقتلها فى المسلسل عندما دخل عليها رجل وقتلها ووقتها الدنيا اتقلبت والجمهور حزن على مقتلها فى المسلسل، وأنا أرى مايان بنت مجتهدة جدا ووجه «زى القمر» وفى نفس الوقت لديها القدرة أن تكون ما تريد، وفى المستقبل أتوقع لها أن تكون بطلة مهمة، أما شيماء سيف بدون شك هى إضافة عظيمة وكوميديانة رائعة.

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الأعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها .. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنه8ا وبنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة