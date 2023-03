الشرطة الأميركية تلقي القبض على رجل اقتحم منزل ريهانا ليطلب يدها

تعرضت النجمة العالمية ريهانا لموقف مخيف بعد أن اقتحم رجل غريب منزلها ليس بهدف السرقة أو القتل إنما ليطلب يدها للزواج.وفي هذا السياق، ذكر موقع TMZ الأمريكي أن الشرطة حضرت على الفور إلى المكان لتحقيق بملابسات ما حدث.

كما ورد في تقرير الموقع أن الرجل، الذي قبض عليه، سافر من ولاية ساوث كارولينا، لمنزل ريهانا في ولايه لوس أنجلوس الأمريكية، وفور دخوله قام فريق تأمين المنزل، بالاتصال بالشرطة.

وقد طلب منه فريق الأمن المغادرة وعدم العودة للمنزل عدة مرات، إلا أنه رفض ذلك فما كان من الشرطة إلا أن اعتقلته فور وصولها.

ريهانا في حفل الأوسكار

وكانت آخر مناسبة رسمية توجدت بها النجمة العالمية ريهانا في حفل الأوسكار، حيث خطفت أنظار الجميع.

فبعد أقل من شهر من ظهورها الأول بحملها الثاني في Super Bowl، صعدت ريهانا إلى مسرح الأوسكار لأداء مؤثر لأغنيتها المرشحة Lift Me Up.

هناك تحدت ريهانا حملها واعتمدت ملابس ضيقة تُظهر حملها عند وصولها السجادة ذات اللون البيج لإلتقاط الصور. ظهرت ريهانا سعيدة بفستان من الجلد الأسود الشفاف.

عند أدائها أغنيتها المرشحة لجائزة الأوسكارLift Me Up من فيلم The Black Panther: Wakanda، اعتمدت رائدة الأعمال إطلالة مختلفة حيث اختارت قميصاً مزخرفاً متلألئاً مع سراويل وقفازات سوداء بطول الكوع. وبينما كانت ترفع شعرها عند دخولها الحفل، إلا أنها أثناء الأداء قامت بإطلاق شعرها مع مكياج عيون باللون الدخاني ومجوهرات ألماس.

,كانت أغنية ريهانا تتنافس على جائزة أوسكار أفضل أغنية مقابل أغنية Applause من فيلم Tell It Like a Woman، Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick، أغنية Naatu Naatu من فيلم RRR، وأغنية This Is a Life من فيلم Everything Everywhere All at Once، لكن لم يكن الحظ حليف ريهانا، إذ فازت الأغنية الهندية Naatu Naatu بالجائزة المرموقة.

