شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3.. خطوبة خاطر وهنادي ومحاولات توتا لإفساد الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم منصة watch it الحلقة الثالثة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين.

بدأت الحلقة بصدمة دكتور سهام "محمد عبد الرحمن" الذي يكتشف أن العريس الذي جاء لخطبة شقيته عاليا "هنادي مهنا" هو الشيف القاتل يوسف "مصطفى خاطر"، ويحاول سهام جاهدًا إفساد الخطوبة وإفشالها بكل الطرق ولكنه يفشل، ويضطر للتعامل مع يوسف خوفا من غضبه عليه وقتله.

كما يكتشف سهام مفاجأة صادمة له، وهو أن شقيقته "عاليا" هي نفس الشخصية التي يتحدث عنها يوسف طوال الوقت، ويعرف أنها تعمل مطربة مهرجانات وأفراح شعبية واسمها "ساسو نانو" دون معرفة عائلتها، ويحاول اقناعها بعدم الموافقة على الخطوبة من يوسف، ولكنها ترفض وتتمسك برأيها، فيقوم سهام بإفساد التورتة من غضبه.

تقرأ العائلة الفاتحة بحضور والد ووالدة "عاليا" و زوجة شقيقها "لي لي" التي تجسدها إلهام وجدي، وبعد الخطوبة تبدأ الخلافات بين "لي لي" وحماتها والدة سهام وعاليا، ووسط كل هذه الأحداث يحاول سهام إقناع يوسف بالبحث عن طبيب نفسي آخر ولكنه يرفض ويتمسك به.

وبعد رحيل يوسف عن المنزل يبلغهم سهام أنه حجز رحلة إلى الفيوم يصطحب خلالها الأسرة كاملة، ويفاجأ في صباح اليوم التالي أثناء استعدادهم للتحرك والسفر بأن يوسف ينتظرهم أمام المنزل، وقد قام بتعطيل سيارة سهام، حتى يسافروا معه جميعا لي سيارته.

يكشف يوسف لسهام أنه لم يضع له كاميرات في المنزل كما كان يدعي، وعند وصولهم إلى الفيوم، يستغل الموقف ويجتمع مع سهام في غرفة واحدة، وبعد عدة مواقف كوميدية يتهرب سهام من يوسف عن طريق مطالبة والدته باصطحابه معها لسبب غير معلوم، وعندما يذهبوا إلى حمام السباحة يكتشفوا أن والدهم عز الرجال "عزت زين" نزل إلى المياه بملابسه كاملة.