شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: سيناريو مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يحمل مفارقات مضحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لـ الخليج 365، إن "سيناريو مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، مميز وأول ما قرأت سطرين، من القصة لنيللى كريم، هى من اقترحت اسم المسلسل بمجرد أن سمعت الموضوع".

وأضافت يسرا: "الجاذب فى السيناريو بالنسبة لى هو الرحلة التى تخوضها الشخصية "سميحة جاهين السويسى" فى المسلسل من الممكن أن يقدم من خلالها مفارقات مضحكة ومواقف كوميدية وهو ما سيساعد فى دعم جرعة الكوميدى الموجودة فى المسلسل بالكامل".

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الأعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها .. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنها وبنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بجوار يسرا كل من شيماء سيف مايان السيد

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة



مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة