شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: عمرو صلاح إضافة لمسلسل 1000 حمد الله ع السلامة وله طريقة خاصة فى الإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لـ ”الخليج 365” عن المخرج عمرو صلاح، وتتعاون معه في مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة: "تعاملت مع المخرج عمرو صلاح من قبل، منذ حوالى 5 سنوات تقريبًا فى برنامج SNL بالعربى، ووجدت فيه وقتها أنه لديه حس كوميدى لذيذ وشبابى ويعرف بوصلة الشباب ويمتلك لغة حوار مشتركة بينه وبين الجمهور، وأنا واعية تماما لكون تجارب عمرو صلاح فى السينما شبابية بالكامل، وهو ما جعلنى أشعرت انه سيكون إضافة للعمل وأنه سيضيف لمسة مختلفة على حلقات المسلسل وهذا لا يمنع أن له طعم وشكل مختلف واستمتعت بالعمل معه جدًا".

مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وعن ما اذا شعرت بفارق فى التصوير كون المخرج عمرو صلاح مونتير بالأساس، قالت "سبق وأن عملت مع مونتير ورجل مهم جدا وأصبح واحدا من أهم المخرجين وهو المخرج خالد مرعى وعملت معه فى مسلسل «شربات لوز»، وهو من أهم وأحلى أعمالى، وأنا على المستوى الشخصى أحب المونتير الشاطر لأن المونتاج هو إخراج لكل مشهد يتوج العملية الإخراجية الكاملة للعمل."

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الأعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها .. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنه8ا وبنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .



1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 2



1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 2



1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 2



1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 2



1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 2

وتقدم النجمة يسرا مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.