شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2.. ملخص الأحداث مع كرارة ومى عزالدين و عبدالوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2 .. كشفت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة العديد من التفاصيل، إذ بدأت الحلقة باستعراض قصة "صالح" الغائب عن أهله بعد مشاركته في إحدى الحروب وعدم عودته.

وقال صديق (صالح) الذي كان معه في الحرب لأمير كرارة (طه القماش) وعائلته إن (صالح) تعرض لإطلاق ناري، لكن لا يعرف ما إذا كان توفي أم لا، لأنه أيضا أصيب بدوره في الحرب وتعرض لحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى، ولم يعرف عنه شيئا بعد ذلك.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2 ..مخلص الحلقة الثانية من مسلسل أمير كرارة

وقال صديق (صالح) الذي كان معه في الحرب لأمير كرارة (طه القماش) وعائلته إن (صالح) تعرض لإطلاق ناري، لكن لا يعرف ما إذا كان توفي أم لا، لأنه أيضا أصيب بدوره في الحرب وتعرض لحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى، ولم يعرف عنه شيئا بعد ذلك.

وأخبر صديق صالح، أمير كرارة وعائلته أنه لا يعرف أحدا من المجموعة التي كانت معهم سوى شخص يدعي يوسف لكنه توفي، فيما تشعر والدة (طه القماش) بأن ابنها لم يموت.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2 ..مخلص الحلقة الثانية من مسلسل أمير كرارة

وتتابع أحداث مسلسل "سوق الكانتو" لتظهر شيرين في دور والدة مي عز الدين (راوية)، ويتضح أنها تعاني من ديون كثيرة، وتخبر ابنتها بأن والدها يريد رؤيتها، لتتغير ملامح وجه الابنة وتعتذر لتغادر الجلسة مع والدتها بحجة أنها تريد النوم.

وتجمع أمير كرارة (طه القماش) بجده (الحج حسانين) علاقة قوية، إذ نراه يحاول أن يخرجه من حالة العزلة التي فرضها على نفسها بعدما أخبرته العرافة بأن السوق سيشهد خرابا وأن ما فعله في الماضي سيدفع ثمنه، لكن أمير كرارة يحاول اقناع الجد بالخروج من الغرفة والنزول إلى الشارع.



مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2



مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2



مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2



مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2



مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2



مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2



مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2

وينجح (طه القماش) في النهاية بإقناع الجد الذي يجسد دوره عبد العزيز مخيون، بالنزول لأداء الصلاة في جامع السلطان حسن، وبعد أن يذهبان يخبره بأن السلطان حسن ابن محمد ابن قلاوون هو من وضع أساس المسجد وصرف عليه، لكن القدر لم يمهله لاستكمال بنائه، وكأنه ينصحه بأن يكمل ما بدأه.

كما حكى الجد للحفيد قصة نزوله إلى القاهرة في فترة شبابه، ويراوده حلما بأن يؤسس عائلة كبيرة وتجارة، وهو الذي تحقق، لكن يجب أن يحافظ على هذه العائلة والتجارة من فتن الدنيا واختباراتها، وهنا يحمل الجد الحفيد أمانة أن يحافظ على ما بناه.

وفي مشهد أخر نرى قوات الشرطة تداهم منزل طه القماش للعثور على ما يثبت أنه يقوم بتقطير الكحول، لكن لا يجدون سوى ورق يانصيب، ويقرر أمير كرارة أن يغير خطته في بيع الكخول.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.