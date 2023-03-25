شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى وطارق لطفى يلجآن لاستشاري علاقات زوجية لحل المشاكل مع زوجتيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه أبطال مسلسلى "الكبير أوى 7" و"مذكرات زوج" المشاكل الزوجية في أحداث الحلقة الثانية، حيث يعانى الكبير "أحمد مكى" من زوجته مربوحة "رحمة أحمد" فى مسلسل الكبير أوى، وأيضًا يعانى رؤوف "طارق لطفى" من زوجته "شيرين" عائشة بن أحمد في مسلسل مذكرات زوج، ويقرر كل من الأبطال الذهاب لاستشارى علاقات زوجته لإصلاح المشاكل الزوجية بينهما.

حيث يذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى دكتور طه عياد (خالد الصاوي) لإصلاح المشاكل الزوجية التي يعاني منها خلال الفترة الماضية، ويسأله طه عن المشاكل التي يعاني منها، فيقول له رؤوف إنه يحلم دائمًا بكوابيس منها قتل مراته، عدم لحاقه بامتحان، وغيرها من الأحلام التي باتت تجيئه وهو ياقظ، وأنه ليس لديه الطاقة ليشتكي مما يعانيه، كما يخبره أنه يريد تغيير حياته في الباقي من عمره.

يخبر طه رؤوف أنه يعاني من أزمة منتصف العمر، وينصحه بضرورة إصلاح الفاسد في حياته، وأنه ضروري تسجيل مذكراته عن طريق الصوت على تطبيق خاص به وبزوجته، وبعد الانتهاء من التسجيل يرد عليه التطبيق، وبالفعل يبدأ رؤوف في تسجيل مذكراته عبر التطبيق، ويذهب إلى زوجته ويخبرها أنه ضروري أن يغيرا حياتهما.

كما يذهب أيضًا الكبير "أحمد مكى" في مسلسل "الكبير أوى 7" مع زوجته مربوحة "رحمة أحمد" لأخصائية علاقات زوجية، لحل مشاكلاتهم الزوجية، التي أثرت على علاقتهما ببعضهما بعد مرور عام على زواجهما وظهرت النجمة نور اللبنانية التى تجسد شخصية دكتور جميلة وهى تستقبل الكبير ومربوحة فى عيادتها.