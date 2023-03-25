شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ممنهجة تتعرض لها رحمة أحمد فى مسلسل الكبير بحجج واهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملة ممنهجة تتعرض لها الفنانة رحمة أحمد، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بحجة عدم صلاحيتها للدور والمشاركة من الأساس في مسلسل "الكبير" وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققته خلال العام الماضى في أولى مشاركتها به، إذ تصدرت التريندات وقتها ونجحت بصورة كبيرة.

وما أظهر للعيان أن الأمر مجرد حملة موجهة ضدها، هو كم التطابق في البوستات المكتوبة والتي جاءت كلها على صورة واحدة وكأنها متناسخة ومأخوذة بشكل متطابق في إطار ممنهج للانتقاص منها، رغم أن المسلسل لم يمر منه سوى حلقتين فقط، بالإضافة لأن الغرض من الانتقاد إن صح هو ما تفعله من صراخ طوال الوقت وصوتها العالي وهو ما يتنافى مع طبيعة دورها الذى يستلزم ذلك من الأساس، فهي وإن لجأت للصوت العالي فذلك منطقى في إطار الحلقات ونتج عنه رغبة الكبير في الهروب منها، وحالة الملل وعدم استطاعته تحملها وبحثه عن زوجة أخرى حيث كان يحلم بالزواج من لورديانا.



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صور متطابقة للحملة



الحملة



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مواعيد عرض مسلسل "الكبير أوى 7"

مسلسل "الكبير أوى 7" يعرض على قناة on حصرياً فى السادسة والربع مساءً طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



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الحملة ضد مربوحة



حملة ضد مربوحة