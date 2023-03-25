شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق ويبدع فى غناء تتر بداية ونهاية مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته بصوته المميز تألق النجم أحمد سعد في أغنية "وحشنى نفسى" تتر بداية مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وهى من ألحانه وكلمات احمد إبراهيم وتوزيع خالد نبيل، كما أبدع في تتر النهاية بأغنية "شيال الجبال" وهى من كلمات سارة سعيد وتوزيع خالد نبيل وألحان هيثم نبيل الذى نجح في تقديم لحن يتناسب مع الأغنية، وأغانى التتر نالت اعجاب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوسيال ميديا، وسبب في نجاح العمل الذى يعرض حاليا على قناة دى إم سى و WATCH IT.

وليست المرة الأولى الذى يتعاون النجم أحمد سعد مع النجم محمد رمضان، حيث حققا نجاح سويا في مسلسل "البرنس" الذى قدم من حوالى 3 سنوات واحتل حينها التريند باغانيه، وأيضا مسلسل "موسى" .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان ، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب و ما زالت الاغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

أنا قادر يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها احمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".