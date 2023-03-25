شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير لمسلسل "مذكرات زوج" على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الحلقات الأولى من مسلسل "مذكرات زوج" بطولة الفنان طارق لطفى وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، احتلال المركز الثامن ضمن التريند المصري وحققت حلقاته إشادات كبيرة بين الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة .

























مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 يعرض على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل التي يعاني منها الأزواج، من خلال قصة رؤوف وهو مراقب جوي متزوج منذ 16 عاما من المهندسة شيرين، وبعد فترة طويلة من زواجهما يجد نفسه وحيدا، ويريد التمرد على حياته.