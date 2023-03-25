شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يتلقى عزاء والده بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى غدًا الأحد الملحن محمد رحيم عزاء والده بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي وافته المنية مساء أمس.

وأعلن أمس المُلحن محمد رحيم وفاة والده، حيث علق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: توفي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أغلى إنسان عندي في الوجود والدي الحبيب الغالي"، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد تلقى العزاء.

وحل المطرب والملحن محمد رحيم ضيفا على برنامج " نص تون" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، مساء كل يوم جمعة، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه أجاب رحيم عن السؤال الصعب وهو لماذا بعد ان نجح في السنوات الماضية في صناعه نجومية الفنانة روبى بأغنيات حققت نجاحا كبيرا مثل " لية بيدارى كدة ومشيت ورا احساسى وغيرها " فقال انهما تعاونا سويا في أغنية جديدة منذ عام ولكن لا يعرف لماذا لم تطرحها إلى الآن رغم إنها أغنية قوية جدا وربما تطرحها في الأيام المقبلة ولكنى أهمس في أذنيها أن تطرحها.