شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تتوه فى شوارع القاهرة.. وعنبة يحميها فى مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور ساعات قليلة على تواجدها في مصر لأول مرة، تشعر مايان السيد بالضياع والتوهان في شوارع القاهرة، ولا تجد من ينقذها سوى علي بويكا (مصطفى عنبة) الذي يتحلى بـ (جدعنة) ليحميها من مخاطر الشارع، وذلك ضمن أحداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، الذي تشارك فيه أمام النجمة يسرا وآدم الشرقاوي، شيماء سيف، محمد ثروت وإيمان السيد.

تجد سماح (مايان السيد) نفسها وحيدة في شوارع مصر بعد أن تذهب والدتها سميحة (يسرا) وشقيقها سامح (آدم الشرقاوي) إلى قسم الشرطة بسبب خلاف نشب بينهما وبين أحد أقارب الأب، تاركين سماح في شوارع القاهرة بمفردها تواجه عالماً جديداً لا تعلم عنه شيئاً، لأنها ولدت وعاشت في كندا طيلة عمرها وهذه أول زيارة لها إلى مصر التي لا تعرفها إلا من خلال الأفلام والمسلسلات المصرية .

فبمجرد نزولها من سيارة الأجرة، تكتشف سماح فقدانها لحقيبة يدها بما فيها من متعلقات شخصية وهاتفها، داخل السيارة ويضعها ذلك في ورطة جديدة، ليظهر الشاب علي بويكا الذي يحاول الوقوف بجانبها ومساعدتها في مواجهة مخاطر الشارع التي يبدو أنها لن تقف عند هذا الحد.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.