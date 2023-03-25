حلقة ينتظرها الكثيرون .. تعرف على ضيف اليوم في برنامج “رامز نيفر إند”

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 03:50 مساءً - أعلنت قناة “MBC مصر ” عن ضيف حلقة اليوم السبت من برنامج “رامز نيفر إند” وثالث ضحايا الفنان رامز جلال وهي الإعلامية ياسمين عز .

نشر الحساب الرسمي لقناة “MBC مصر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البوستر الدعائي للحلقة، وجاء في التعليق عليه: “الإعلامية ياسمين عز الضحية الثالثة لرامز جلال في رامز نيفر إند” .

تابع: “انتظروا المفاجأة بعد الإفطار مباشرة على MBC مصر .. رمضان يجمعنا .. هيئة الترفيه” .

وتعد هذه الحلقة من الحلقات المنتظرة في البرنامج بين الجمهور، وذلك لأن الإعلامية ياسمين عز دائما ما تثير الجدل بتصريحاتها حول العلاقة بين الرجل والمرأة، مما جعلها تتعرض للكثير من الهجوم والانتقادات من جانب المتابعين .

ومن جانبها علقت ياسمين عز على ظهورها في برنامج “رامز نيفر إند”، حيث أعادت نشر بوستر الحلقة عبر حسابها على موقع “انستجرام” وكتبت في تعليقها عليه: “يا مدام أنا وعدتك إنك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي” .

أضافت: “أرجوكي بعد ما تخلصي شماتةـ زي ما أنا فرحتك، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وما تحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك .. مشاهدة ممتعة يا مدام” .

وكان قد شارك الفنان رامز جلال متابعيه على موقع “انستجرام” البرومو الرسمي لبرنامج “رامز نيفر إند”، والذي كشف من خلاله عن بعض النجوم سواء في مجال الفن أو الرياضة ممن وقعوا ضحايا له .

فجاء من بينهم: مصطفى كامل، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، ياسمين عز، شيماء سيف، أحمد السقا، أحمد حاتم، رضا عبد العال، رنا رئيس، محمود كهربا، إمام عاشور، محمد فؤاد، هنادي مهنا وغيرهم .