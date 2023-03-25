شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تلتقى طفلة مسلسل Friends بعد 30 عامًا "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأت النجمة العالمية جينيفر آنستون، 54عاما، خلال حلولها ضيفة ببرنامج Kelly And Ryan Live With بحضور شابة كانت قد ظهرت بإحدى حلقات مسلسل Friends الذى شاركت آنستون فى بطولته، ليتبين أن الشابة ظهرت في الحلقة العاشرة من الموسم الثالث للمسلسل عام 1996.



جينيفر انيستون وماي ويتمان



ماي ويتمان وهي صغيرة

الشابة هي الممثلة "ماي ويتمان" التي تبلغ اليوم من العمر 34 عاما، والتي قالت إنها شاركت في العمل عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وظهرت "ماي" في المشهد، ضمن فرقة الكشافة، حيث يسقطها "روس" عن السلالم عن طريق الخطأ، فيسارع لمساعدتها لاحقا، من جانبها، قالت "ماي" في المقابلة إنها تجد نفسها محظوظة للغاية كونها ظهرت كممثلة للمرة الأولى بمسلسل " ‘Friends’" الشهير.