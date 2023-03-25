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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تلتقى طفلة مسلسل Friends بعد 30 عامًا "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفاجأت النجمة العالمية جينيفر آنستون، 54عاما، خلال حلولها ضيفة ببرنامج Kelly And Ryan Live With بحضور شابة كانت قد ظهرت بإحدى حلقات مسلسل Friends الذى شاركت آنستون فى بطولته، ليتبين أن الشابة ظهرت في الحلقة العاشرة من الموسم الثالث للمسلسل عام 1996.
جينيفر انيستون وماي ويتمان
ماي ويتمان وهي صغيرة
الشابة هي الممثلة "ماي ويتمان" التي تبلغ اليوم من العمر 34 عاما، والتي قالت إنها شاركت في العمل عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وظهرت "ماي" في المشهد، ضمن فرقة الكشافة، حيث يسقطها "روس" عن السلالم عن طريق الخطأ، فيسارع لمساعدتها لاحقا، من جانبها، قالت "ماي" في المقابلة إنها تجد نفسها محظوظة للغاية كونها ظهرت كممثلة للمرة الأولى بمسلسل " ‘Friends’" الشهير.
جينيفر أنيستون تستنسخ إطلالة كيم كاردشيان.. اعرف الحكاية
زعلى جانب آخر، يشار إلى أن جينيفر أنيستون بدت كونها معجبة بإطلالة كيم كاردشيان التي اشتهرت بها بفستان مارلين مونرو، وفقًا للصحف الأجنبية المهتمة بالموضة والمشاهير، والتي أكدت أن أنيستون التي لا تعتبر معروفة على الإطلاق باستنساخ إطلالات لأحد خالفت تلك القاعدة مؤخرًا حينما ظهرت في العرض الخاص لفيلمها الجديد murder mystery 2 في باريس بفستان وإطلالة قريبة للغاية لما ظهرت عليه كيم في أحد المناسبات.
جينيفر انيستون وكيم كارداشيان
موقع ديلى ميل بدوره أكد أن أنيستون بذلك لا تقلد كيم لأن الأخيرة نفسها استوحت إطلالتها آنذاك من مارلين مونرو.
من ناحية أخرى سبق وحرصت النجمة الكبيرة جينيفر أنيستون على نشر صورة نادرة تجمعها بوالديها، مع احتفالها بعيد ميلادها الرابع والخمسين، والذى احتفلت به خلال عطلة الشهر الماضى.
وشاركت الممثلة الصورة النادرة عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، حيث شوهدت جينيفر فى فترة طفولتها، مع والديها الراحلين، جون ونانسى، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.