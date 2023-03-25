شكرا لقرائتكم خبر عن سعره 13 مليون إسترلينى.. جونى ديب يفضل الحياة الهادئة فى منزله بـ"سومرست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى جوني ديب، عن أنه يفضل الحياة الهادئة فى سومرست، حيث يقيم في عقار مساحته 850 فدانًا يكتمل بقصر من القرن التاسع عشر، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، أصر الممثل المعروف بكونه أحد أكبر مثيرى الجدل في هوليوود، البالغ من العمر 59 عامًا، على أنه ليس المنفتح العظيم الذي يعتقده الناس.



جوني ديب

تفاصيل منزل جونى ديب الفخم

وفي عام 2014، أنفق جوني ديب، 13 مليون جنيه إسترليني على عقار من طراز دير داونتون في ويست كانتري، والذي يضم 12 غرفة نوم وثمانية حمامات، وذلك على مساحة 850 فدانًا، ويتميز المنزل المذهل، الذى يبدو وكأنه مأخوذ مباشرة من رواية لجين أوستن، بحدائق مترامية الأطراف محاطة بأسوار.

وقال ديب: "أنا فقط أحب الأماكن ذات شخصية الشعب البريطانى وهو لطيف وسيرحب بك كما لو كنت جارًا.. وأحب الذهاب إلى الأماكن ورؤية الأشياء ومقابلة الناس، لكنني لست المنفتح العظيم الذي يعتقده الناس".

وأضاف: "في الحقيقة أنا شخص خجول.. هذا أحد الأشياء العظيمة في بريطانيا، وخاصة سومرست، يمكنني فقط أن أكون أنا وهذا لطيف.. ويمكنني الذهاب إلى المتاجر دون أن أكون محاطًا بأشخاص يريدون التقاط صور سيلفى.. لا أمانع في ذلك إلى حد ما، لكن في بعض الأحيان يكون الجو مزدحمًا جدًا".



منزل جوني ديب