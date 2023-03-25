شاهد «رابي عمرو سعد» بعد أن أصبح شابًا وسيمًا.. هكذا ظهر في رمضان 2023 بمسلسل «الأجهر» مع والده!

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 02:51 مساءً - أشاد الجمهور بأداء الفنان الشاب رابي نجل النجم عمرو سعد، في مسلسل «الأجهر» الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، قائلين: إنه موهبة مميزة ونُسخة مصغرة من والده الفنان عمرو سعد حتي في الصوت.

تعليقات الجمهور على أداء رابي في مسلسل «الأجهر»

وكانت من أبرز ردود الأفعال للجمهور على أداء رابي عمرو سعد على موقع «تويتر»: «نفس نبرة الصوت ماهو ابن الوز عوام»، وكتب آخر: «بجد الولد نفس أبوه من أول حلقة وبجد خد قلبي»، وكتب آخر: «شبه ابوه حتي الصوت والله افتكرت أنه تركيب مسلسل الأجهر، وأوضح اَخر: «ذاك الشبل من ذاك الأسد» وكتب آخر: « واضح إن هيكون له مستقبل في التمثيل»

معلومات عن رابي نجل عمرو سعد

تعد هذه المرة السادسة التي يشارك فيها الفنان والده بعمل فني، حيث سبق مسلسل «الأجهر» خمسة أعمال فنية وهي: فيلم «حديد» عام 2014، ومسلسل «يونس ولد فضة» عام 2016، ومسلسل «وضع أمنى» عام 2017، وفيلم «حملة فرعون» عام 2019، ومسلسل «بركة» 2019.

– رابي سعد، شارك في أعمال أخرى بعيدًا عن والده، منها «عائلة الحاجة نعمان»، وفيلم «صندوق الدنيا» مع الفنان باسم سمرة، والفنان خالد الصاوي.

عمرو سعد يحتفل بنجاح مسلسل «الأجهر»

من ناحية أخرى، عبّر النجم عمرو سعد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الحلقة الاولي من أحداث مسلسله “الأجهر”، الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2023.

ونشر عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لتصدر المسلسل التريند، وعلّق عليه كاتبًا: “شكرا للجمهوري الكبير شكرا بالملايين للملايين اللي رفعوا الأجهر للقمة من أول ساعة عرض واللي جاي أجمد جدا”.

مسلسل «الأجهر»

تم تصوير أحداث مسلسل “الأجهر”، في عدة دول ومدن غير تقليدية، حسب بيان صادر عن مجموعة قنوات MBC مصر، وتدور الأحداث حول بطل العمل “يوسف” الذي يجد نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلى عدد من الدول الإفريقية.

ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود، وبعد فترات من الصمت والتوعد والاستعداد يقرر “الأجهر” أن يرسم خريطة محكمة للصعود والانتقام من أساطير تجارة المجوهرات ثم الوصول لتبرئة نفسه ومواجهة الأب بكل عالمه والانتقام لما حدث له ومع تدفق الأحداث لا ينسى البحث عن إخوته الثلاث “هاشم، جميلة، عماد” فهل يلتقي بهم أم يخفي له القدر ما هو غير متوقع.

موعد عرض مسلسل الأجهر

قناة العرض: MBC مصر

ميعاد العرض الأول: 7:00 مساءً.

موعد الإعادة: 1:00 مساءً.

أبطال مسلسل الأجهر

مسلسل “الأجهر” من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، محمود قابيل، سارة سلامة، أحمد صفوت، مصطفي أبو سريع، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

آخر أعمال عمرو سعد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد بطولة مسلسل “توبة” الذي شارك به في موسم رمضان 2022 الماضي، وحصد به نجاحًا كبيرًا.

“مسلسل توبة” من بطولة: ماجد المصري، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، حجاج عبد العظيم، محمد دياب، حسن أبو الروس، محمد لطفي، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، وهو تأليف ورشة كتابة “ملوك”، وإخراج أحمد صالح.

وقدّم عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبة، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية.

الخليج 365

الخليج 365