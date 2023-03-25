بسبب مشهد قضم رأس ثعبان .. أحمد السقا يتعرض لانتقادات وفنانة تعلق: “شئ مؤسف”

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 02:51 مساءً - تعرض الفنان أحمد السقا لموجة من الانتقادات من جانب الجمهور بعد ظهوره في برنامج المقالب “رامز نيفر إند” مع الفنان رامز جلال وهو يضع رأس ثعبان في فمه ويقوم بقطعها بأسنانه .

ومن بين المهاجمين لهذا التصرف، جاءت الفنانة فيدرا التي أعادت نشر منشور عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، كتبه أحد الأشخاص مهاجما أحمد السقا وتم تداوله، وعلقت عليه قائلة: “شئ مؤسف” .

فيما جاء في المنشور: “شايف مشهد أحمد السقا وهو بيقطع رأس الثعبان ويرميه مشهد جاهل ومؤذي الحقيقة، وفي رأيي ميختلفش كتير أوي عن اللي رمى قطة قدام العربية” .

تابع: “قتل غير ضروري مبيخدمش أي هدف إلا إظهار القوة على حيوان عاجز مغلوب على أمره .. الناس بتقتل الحيوانات ل 3 أسباب: الخوف أو الجهل أو السادية، والإعلام ليه دور في التلاتة .. الحيوانات دايمًا بتظهر باعتبارها أداة للمنظرة والاستمتاع وفرض القوة” .

أضاف: “البطل بيرسخ لتعامل جاهل مع الحيوانات من خلال إفيهات سخيفة ومكررة .. يخوّفنا من كلب مسالم بس لونه أسود، أو يتريق على اللي بيصرف على قطته، أو بيستعرض قوته على حيوان بري” .

واصل: “حتى التعابين السامة (اللي بتمثل أقل من 20% من التعابين) مش بتمشي تدور على البني آدمين عشان تعضهم، ده مجرد مخلوق بري بيبحث عن أكل وبيت وشريك” .

واختتم المنشور: “لو ظهرت في طريقه وحس بالتهديد والخوف على حياته بيعضك كدفاع عن نفسه مش عشان انت فريسته .. مفيش كائن بيمشي يدور على أذى بدون هدف غير البني آدمين” .

وكان قد سبق وعلق الفنان أحمد السقا على مشهد أكل الثعبان قبل عرض حلقته في “رامز نيفر إند”، والتي تم إذاعتها يوم أمس الجمعة وكان ثاني ضيوف البرنامج .

حيث أعاد “السقا” نشر هذه اللقطة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب معلقا عليها: “اسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب .. ذنبك في رقبة رامز جلال” .