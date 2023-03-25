أحمد الفيشاوي: “باب ربنا عمره ما بيتقفل” .. والجمهور: “ربنا يهديك”

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 02:51 مساءً - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه بمجموعة من الصور في احتفاله بقدوم شهر رمضان المبارك .

نشر أحمد الفيشاوي الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وظهر بها وهو يرتدي جلبابا باللون الأبيض وأمامه مصحف وفي يده سبحة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي .

كتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على الصور: “أعتقد أن باب ربنا عمره مابيتقفل علي أي حد في أي وقت .. مع سبحة الفنان الأستاذ الكبير فاروق الفيشاوي التي لم تفارقه آخر ثلاث سنوات في حياته .. أرجو الفاتحة والدعاء لأبي .. رمضان كريم” .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين توجهوا بالدعاء للفنان الراحل فاروق الفيشاوي بالرحمة، والبعض دعا لنجله أحمد الفيشاوي بالهداية والعودة إلى الله، كما طلب آخرون منه إزالة الوشوم الموجودة على جسده .