رانيا يوسف: “مش بخاف من ربنا ولا من الموت ولا يوم الحساب”

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 02:51 مساءً - أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية بتصريحاتها عن عدم خوفها من الله سبحانه وتعالى لعدم ارتكابها أخطاء، وفي حال حدوث ذلك تعود إليه مرة أخرى وتستغفره، مؤكدة على أنها تحب الله جل وعلا .

كما أشارت رانيا يوسف خلال استضافتها في برنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور” وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة إلى أنها لا تخاف من الموت أيضا، وتراه راحة من المسئوليات .

فقالت: “أخاف منه ليه وأنا مبعملش حاجة غلط، بحبه، أخاف لما أكون بعمل حاجة غلط .. أنا مش ملاك أنا بني آدمة وربنا خلقني بغلط وبرجع لربنا وبستغفره بس ده مش معناه إني بخاف منه، أنا بحبه وبرجعله علشان أنا بحبه” .

تابعت: “ليه دايما طول الوقت عايشين في قصة الخوف ونخوف الناس، انتي لما بتحبي حد عمرك ما هتزعليه .. أنا بحبه وبعمل اللي بيقولي عليه ليه أخاف منه” .

أضافت حول إن كانت تخاف الموت ويوم الحساب: “خالص ولا يفرق معايا، بالعكس الموت راحة من المسئوليات صدقيني، معنديش مشاكل، أخاف على بناتي بس وعندي صدقة مطلقة” .

فيما وجهت بسمة وهبة سؤالا لرانيا يوسف عن فستان أزمة البطانة الشهير، قائلة: “لما ربنا يسألك عن الفستان اللي كنتي لابساه ده هتقوليله إيه؟” .. لترد رانيا: “غلطت ورجعت .. قولتلك أنا غلطت طبعا وكان سوء تقدير مني” .