شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطة مى عز الدين لـ إنقاذ "البنسيون" فى مسلسل سوق الكانتو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت راوية "مى عز الدين"، في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو، عن أنها وجدت طريقة لإنقاذ البنسيون الخاص بـ والدتها شيرين، ولكن الخطة تقف على مواقفة من والدتها لـ مساعدتها فى هذا الأمر، إلا أنها لم تتمكن من الكشف عنها بسبب مقاطعة والدتها لها، وإخبارها أن والدها يريد رؤيتها، ما جعل راوية تقرر القيام والذهاب إلى غرفتها للنوم.



سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.