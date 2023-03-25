شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 3.. هل تكشف مى عمر سر حملها من ياسر جلال لزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال والتي تعرض على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، خلال شهر رمضان، ويبدو أن الحلقة الثالثة ستحمل مفاجآت جديدة خاصة بعد انتهاء الحلقة الثانية التي كشفت علاقة الحب التي نشأت بين "عمرو" ياسر جلال و "بثينة" مى عمر، والتي كللت بالزواج ثم الانفصال.

كما كشفت الحلقة الثانية عن حمل "بثينة" مى عمر من "عمرو" ياسر جلال، والذى طلب منها أن تجهض هذا الحمل حتى لا تعرف زوجته "عاليا" داليا مصطفى، وأيضًا طليقها "أمجد" مراد مكرم، الذى يعتبر صديق وشريك ياسر جلال.

وحملت الحلقة الثانية مفاجأة صادمة، حيث ذهب "عمرو" ياسر جلال إلى منزله وبعد استقبال زوجته "عاليا" داليا مصطفي له، تفاجئ بوجود "بثينة" مى عمر في المنزل، فهل ستفشي "بثينة" سر حملها منه لزوجته "عاليا" أم مجرد تهديد.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.