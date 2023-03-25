شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 3.. كيف سيواجه عبد الجبار خبر عدم تنازل نادرة عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اجتماع عبد الجبار "جمال سليمان" بأبنائه وزوجته واتفاقهم على أن تكون الولاية له ويأخذ يوسف ابن نادرة الأرض بعد أن يتم الـ21 عامًا، ساوم عبد الجبار نادرة "نيللي كريم" أن يضع في حسابها مليون جنيه مقابل التنازل عن الأرض التي سيعيدها ليوسف مرة أخري بعد تمامه السن القانونية وهنا فجرت نادرة المفاجأة بأن بلال "علي الطيب" قد كتب الأرض باسمها قبل موته، وأنها لن تتنازل عنها أبدًا، فكيف سيكون رد فعل عبد الجبار ووقع هذا الخبر عليه هو وأبناؤه هذا ماسنعرفه في الحلقة الثالثة.

مسلسل عملة نادرة تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.