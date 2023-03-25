شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 3.. هل يساعد العوضى ياسمين عبدالعزيز ضد هجوم العترة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 3، بعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقتان السابقتان بداية من هروب جابر (أحمد العوضي) من الصعيد إلى شبرا واعترافه لنفسه بإعجابه الشديد بمهرة، كما تنتهي الحلقة الثانية بمجيء العترة (محمود الغريب) إلى منزل مهرة لتهديدها بعد بلاغها عنه لزيدان (ماجد المصري).

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 تصاعد كبير في الأحداث، عن كيفية تصرف مهرة في مجيئ العترة إلى منزلها بعد محاولته التحرش بها، وقيامها بضربه في الشارع وسط الناس وشكواها ضده، وهل يساعدها جابر (أحمد العوضي) في التخلص من لحاقه بها، وبعد قيام جابر بالاعتراف لنفسه أن يتمنى مهرة لقلبه، هل يعترف لها بحبه ويبدأ التقرب منها، وبعد طرد جابر من الورشة هل سيقوم باستئجار ورشة للعمل بها خاصة به، بعد أن أظهر استنكاره العمل لدى شخص آخر.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مواعيد مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.