شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 .. والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 بعد الأحداث التي شهدتها الحلقتان الماضيتان، وبداية تمرد رؤوف (طارق لطفى) على حياته، وذهابه إلى الدكتور طه عياد (خالد الصاوى)، والذى نصحه بضرورة تسجيل مذكراته.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 يعرض على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.



مواعيد مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل التي يعاني منها الأزواج، من خلال قصة رؤوف وهو مراقب جوي متزوج منذ 16 عاما من المهندسة شيرين، وبعد فترة طويلة من زواجهما يجد نفسه وحيدا، ويريد التمرد على حياته.