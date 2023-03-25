مي عز الدين تطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 12:58 مساءً - وجهت الفنانة مي عز الدين اعتذارا لجمهورها بسبب عدم قدرتها على متابعة مسلسلها الجديد “سوق الكانتو” وردود الأفعال عليه، بسبب تعرض والدتها لأزمة صحية، مطالبة محبيها بالدعاء لها .
كتبت مي عز الدين في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري: “معلش مش عارفة أتواجد معاكم وأحضر معاكم الحلقات الأولى، والدتى تعبانة دعواتكم بالشفاء ورمضان كريم عليكم” .
يذكر أن الفنانة مي عز الدين تشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “سوق الكانتو”، التي تدور أحداثه في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد .. والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى .
ويشارك في بطولة المسلسل: أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى وغيرهم .
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