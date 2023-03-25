شكرا لقرائتكم خبر عن نادي إيطالي مفاجئ يقترب من التعاقد مع بنزيما.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت تقارير إسبانية أن نادي روما الإيطالي يضع عينه على النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، في أمل الحصول على خدماته بالموسم القادم، في ظل اقترابه من إنهاء عقده مع الفريق الملكي وعدم تجديد إقامته في مدريد.

التقارير أفادت بأن جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي، سيكون له دور مهم بمساعدة شراكة روما المعلقة مع أديداس التي من المتوقع أيضًا أن تلعب دورًا في جذب النجوم مثل بنزيما بالموسم القادم.

ويري مورينيو أنه فى حالة عدم تعاقد ريال مدريد لخلافة أنشيلوتي، فسيكون من الأفضل محاولة ضم نجومه، وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي سينتهي تعاقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.



موقف بنزيما من الإنتقال لروما

ومن جانبه، لا يحبذ بنزيما فكرة الإنتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة روما، حيث يري اللاعب أن قيمة الدوري الإيطالي أقل كثير من الليجا، كما أن هذا الإنتقال سيعيده كثيرًا إلى الخلف، الشئ الذي لا يفضله اللاعب فى مسيرته القادمة.



وجهة بنزيما الأقرب فى الصيف

ويمتلك بنزيما خيارين فى الفترة القادمة حال الرحيل من مدريد، الأول وهو الإنتقال إلى باريس والعودة من أجل الإستقرار فى الوطن، والثانية وهى قبول إغراءات اتحاد جدة السعودي، والسير على خطي رونالدو.