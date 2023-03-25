شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 3.. هل ستخوض صفية حرباً ضد العادات والتقاليد في تل شبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما علمت الدكتورة صفية "روبي" بالصدفة أن هناك عملية ختان ستتم في القرية، عملت كل ما بوسعها حتي تمنعها وأبلغت الشرطة كما أبلغت ابن عمها جلال "أحمد رزق" بضرورة العودة للبلد حتى يساعدها، وذهبت هى بصحبة الغفر ومستورة "زينب العبد" لإيقاف تلك الجريمة، وسط ذهول منهم لأن تلك العملية هي من عادتهم وتقاليدهم، وبمجرد وصول صفية لمكان الجريمة سمعت صريخ البنت دليلاً على أن العملية قد تمت، فكيف ستواجه روبي الدكتورة التي نفذت تلك العملية وهل ستخوض حربًا ضد عادات وتقاليد تل شبورة هذا ما سنعرفه في الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.