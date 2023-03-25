شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سره الباتع الحلقة 4.. هل يستسلم حامد وأهل قرية شطانوف للفرنسيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد هروب المماليك وهزيمتهم من الفرنسيين فى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، هل سيستسلم حامد ومن معه من أهل قرية شطانوف للفرنسيس ويسيرون علي هواهم وينفذون لهم مطالبهم، وهل يستمر الانقسام داخل أهل القرية بين مؤيد ومعارض أم سيقوم حامد "أحمد صلاح السعدني" بتوحيدهم ومواجهتهم للحملة الفرنسية؟ كل ذلك من الأسئلة تجيب عنها الحلقة الرابعة.

الحلقات السابقة التي عرضت علي قناة أون شهدت أحداثا كثيرة، منها تأكيد محمود قابيل "د. يوسف إسكندر" لحامد (أحمد فهمي) أن ترميم الورقة التي وجدها في مقام السلطان تحتاج وقتا وبحثا علميا، ونعود مع أحداث المسلسل فلاش باك ونرى الطفل حامد مع طبيب في مستشفي يعالجه وينصحه بنصائح كثيرة، ثم نعود لمشهد آخر تدور أحداثه في باريس لنرى رجلاً وفتاة يتحدثان الفرنسية مع دكتور متخصص في التاريخ ويطلبان منه معلومات عن السلطان حامد ويهددانه.

وفي مشهد آخر، يكشف محمود قابيل سر الخطاب وهو مرسل من فرنسي لأحفاد السلطان حامد واحفاد نابليون بونابرت، ليظهر في المشهد التالي حسين فهمي في شخصية رجل فرنسي يدعي (كليمونت) يكشف أسراراً عن فترة الحملة الفرنسية، وهذه المعلومات سوف تنشر في مذكرات بفرنسا عن سر السلطان حامد، وسوف تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل " سره الباتع " تفاصيل أكثر عن سر تلك الورقة وما بها من معلومات وأسرار سوف يكشفها د. يوسف إسكندر لحامد .

مسلسل " سره الباتع " عرضت منه حتي الآن حلقتان وشهدت الحلقتين أحداثا متلاحقة وسريعة في عدة أزمان والمسلسل إخراج خالد يوسف ومأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي، وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".، والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.