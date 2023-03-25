شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقبض الشرطة على طه القماش فى الحلقة الثالثة من سوق الكانتو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشرطة فى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو التفتيش عن طه القماش "أمير كرارة"، فى أمر تقطير الكحول، ما سيدفع طه لتغيير الشكل العادى من تقطير الكحول إلى تصنيع طرق جديدة على شكل "قدرة فول"، والتى يصعب على الشرطة اكتشافها.

وبالرغم من تأكيد طه القماش للشرطة أن لديه محلا لبيع ورق اليانصيب، إلا أن الشرطى شك فى طه بشكل واضح، وهذا ما يطرح التساؤل حول هل ستقوم الشرطة بالقبض على طه القماش فى أحداث الحلقة الثالثة من سوق الكانتو، والتى ستعرض اليوم فى التاسعة مساءً على قناة dmc.

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يعرض يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.