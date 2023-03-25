شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة.. محمد رمضان يتذكر ماضيه ومنذر رياحنة يطلق عليه النار في الحلقة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر الفنان محمد رمضان ماضيه خلال الحلقة الثانية من مسلسل "جعفر العمدة" حيث استرجع أزمته مع اهل زوجته الفنان ايمان العاصى، ونشب بينه وبين شقيقها الفنان حسنى شتا خلاف أدى إلى قتله عن طريق الخطأ، وظهر الفنان منذر رياحنة وهو يطلق الرصاص على “جعفر” في عام 2016 ليأخذ حق شقيقه حسني بعد مرور 12 عامًا على وفاته.

وكعادته لفت النجم محمد رمضان انتباه جمهوره من خلال عرض أولى حلقتين من مسلسل جعفر العمدة، حيث شهدت الحلقة الثانية من العمل الذى يُعرض على قناة دى إم سى وwatch it، احداث مشوقة حيث تعدي شقيق جعفر على محل الحاج حماده فتح الله، بإلقاء كرسى على ألواح الزجاج، مما دفعه إلى التهجم عليه، ليطالب أحد صبيان الحاج حماده بحقه، وذلك فى وجود جعفر العمدة.

وعقد جعفر العمدة جلسة مع أصحاب المنطقة اعترف فيها بأن الحاج سيد له حق عليهم في دفع شقيقه 250 ألف جنيه، ما أثار غضب شقيقه ودفعه للقيام من الجلسة مسرعًا بسبب ذلك الحكم في وقت علت فيه ابتسامات النصر على وجه الحاج فتح الله وصبيانه.



مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ذهاب الفنانة زينة إلى والدها الفنان بيومى فؤاد في السجن، لكي تبلغه بأنها ذهبت إلى محمد رمضان "جعفر العمدة" واستطاعت مقابلته من أجل استلاف الأموال واستقبل بيومي فؤاد الخبر بفرحة كبيرة، لأنه الحل الوحيد لخروجه من السجن.

وأبلغت زينة والدها بيومي فؤاد بأنه يريد أن يتزوج منها مقابل إعطائها 40 مليون جنيه، وقام بيومي فؤاد بإقناعها الزواج منه لرغبته الشديدة في الخروج من السجن.

وكانت قد ذهبت الفنانة زينة إلى جعفر العمدة في نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، وذلك من أجل استلاف مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه كي تستطيع إخراج والدها من السجن والذي يجسده الفنان بيومي فؤاد.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة الذى يعرض على قناة دى ام سى ومنصة وwatch it، منها سرقة الفنانة مى كساب من ضرتها الفنانة إيمان العاصى قطعة من الذهب، عندما ذهبت إليها كي تطلب منها أن يقوما باستبدال اليوم الخاص بها مع محمد رمضان الذى يجسد شخصية جعفر العمدة، وعقب قيام "دلال" بإحضار الطعام قامت "ثرية" بسرقة قطعة ذهبية من إيمان العاصي التي تركتها مكانها قبل قيامها.

وبدأ الصراع مُبكرًا بين أحمد داش (سيف) ومحمد رمضان (جعفر) في مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc، وكشفت الحلقة الثانية من المسلسل عن استنجاد الراقصة بجعفر حتى يُخرج سيف وابنتها من قسم الشرطة، ويتعامل سيف مع جعفر بطريقة حادة، في الوقت الذي لم يعتد فيه جعفر أن يعامله أحدًا بهذه الطريقة.

وشعر سيف بالإحراج عندما علم جعفر بأنه مجهول الأب، وقبلها طلب سيف من أمه أن تُخبره بحقيقة أبيه، لترفض مرة أخرى، ليبقى سر والده هو كل ما يشغل باله الآن.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بذهاب النجمة زينة له وموافقتها على الزواج منه، بعد عرضه عليها مقابل إقراضها 40 مليون جنيه لخروج والدها من السجن.



مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.