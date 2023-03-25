يسرا تكشف تفاصيل مكالمة مع دلال عبد العزيز عقب جنازة سمير غانم

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 11:43 صباحاً - كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتها بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز يوم جنازة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، معلقة على الانتقادات التي تعرضت لها في تلك الفترة بسبب حضورها الجنازة صباحا ثم تواجدت في أحد الأفراح مساءا .

قالت يسرا خلال استضافتها في برنامج “القناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب: “أي حد حزنت عليه، حزنت عليه من قلبي وأي حد فرحتله، فرحتله من قلبي .. كل يوم عندك حالة وفاة وحالة فرح هتعيشي ازاي، اتعلمت حاجة من الدنيا عمرك ما هترضي العالم مهما عملتي” .

تابعت: “مش يمكن لما رحت الفرح علشان أنسى الحزن، العريس والعروسة زي أولادي بالظبط لأن علاقتي بالعيلة دي مهمة، وعلاقتي بالعيلة التانية مهمة .. سمير غانم ده حبيب قلبي مفيش شك إن أنا بحبه” .

وأضافت يسرا عن مكالمتها بالفنانة دلال عبد العزيز: “أنا طالعة من جنازته بكلم دلال ومش قايلالها إن أنا في جنازته، قولتلها أنا طالعة دلوقتي ونازلة فرح ورايحة الجونة وحشتيني، كان لازم تخبي عليها علشان أنا خايفة عليها، على طول كنت بسأل عليها” .

وفي سياق آخر، ردت الفنانة يسرا عن إن كانت قد حاولت أن تحدث صلحا بين الإعلامية هالة سرحان والمخرجة إيناس الدغيدي على خلفية خلاف نشب بينهما، قائلة: “وقتها كان فيه شدة مش خلاف والاتنين كانوا منشفين دماغهم” .

واصلت: “هما النهاردة على اتصال ببعض وبيشوفوا بعض وكل حاجة .. فيه حاجات لازم تاخدي موقف، والموقف ده لما بتاخديه بتاخديه عن حق .. حصل سوء تفاهم ولما بيحصل بيخليكي تشوفي كل حاجة غلط وبعدين خلاص خلصت وعدت” .