شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: "سره الباتع" أصعب عمل صورته..وريم مصطفى شاطرة ومش بتنفسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد فهمى أن مسلسله الجديد سره الباتع الذى يعرض حاليًا على قناتى ON والحياة، هي أصعب تجربة صورها خلال مشواره الفني موضحًا لـ"الخليج 365": "المسلسل صعب جدًا لكن ما جعل الأمور تسير بشكل جيد هو احترافية القائمين على المشروع وخاصة المخرج خالد يوسف الذى بدأ تصوير العمل ومعه السيناريو كامل كما أنه يعرف جيدًا ماذا يريد في كل مشهد وكل ما يخص العمل.

وأشار فهمى إلى أن أجواء التصوير كانت مميزة في وجود معظم مشاهدى مع فنانين أصدقائى وقريبين منى، مثل ريم مصطفى وخالد أنور وذلك جعل الموضوع لطيف موضحًا: "ريم مصطفى صاحبتى جدًا ومن أقرب الناس لي، وهى ممثلة شاطرة لكن اللى قبل كدا هيا بنى آدمة نفسيتها نضيفة جدًا معندهاش حسابات ومعندهاش نفسنة والبنات دايما معروف انهم بياخدوا وقت أطول على ما يجهزوا ودا حقهم هيا حمولة ومش شكاية، وكون اننا صحاب دا سهل علينا صعوبة المسلسل".

مسلسل "سره الباتع" يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل، وعلى قناة on الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it.، والعمل مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798

ويشارك في المسلسل أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.